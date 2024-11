Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, dopo la partita finita 1-1 contro il Monza di Alessandro Nesta

Torino-Monza è finita 1-1. Queste le parole di Paolo Vanoli dopo il match in conferenza stampa.

Era importante interrompere il trend: come cogliete questo punto? C’è rammarico?

“C’è rammarico perché volevamo un altro risultato, però lo abbiamo cercato a tutti i costi il gol e in alcune partite è mancata la voglia di fare risultato, poi devi stare attento. Chi è entrato ha fatto bene. Ho visto un passo avanti”.

Ambiente surreale: può condizionare?

“No, i giocatori sono focalizzati sul campo, i tifosi sono una parte importante e devono sostenere la squadra e ora penso che debbano stare vicino alla squadra e credo lo faranno”.

“Njie ha ottimi margini di miglioramento, ha qualità. Chi è entrato ha dato qualcosa in più per aiutarci a vincere, la deve vivere sempre con gioia perché ha un futuro davanti”.

I tifosi l’hanno sostenuta, pur in un momento complicato

“I tifosi mi sono sempre stati vicino ma vorrei lo facessero con la squadra, abbiamo attraversato un momento di difficoltà, ci sono sei partite prima della fine del girone di andata”.

Oggi è mancata la precisione e la Curva ha invitato i tifosi a tirare fuori gli attribuiti

“Quando attraversi certi periodi manchi di lucidità, a volte io penso che anche il momento ti porta ad essere poco qualitativo. Nel primo tempo non abbiamo avuto la pazienza. Valentino a sinistra era troppo basso quando invece potevamo sfondare di più. Rispetto all’inizio questa squadra a un’altra evoluzione”.

Come si fa a trovare un equilibrio tra la necessità di inserire pian piano un giovane alla cattiveria che serve e che lui ha dimostrato?

“Njie non deve frenarsi, a me dispiace al massimo se i giovani sbagliano e vengano attaccati, ha tutto davanti a lui, lo ha dimostrato, è un giocatore che ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. Ci ha aiutato ad accenderci”.

Nel primo tempo la squadra è sembrata impaurita…

“Adesso la squadra vorrebbe e diventa frenetica, quando passi questi periodi succedono e ci devono far crescere. Quando le cose vanno bene si fa gol anche all’incrocio”.