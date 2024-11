Al termine di Torino-Monza 1-1, Sebastian Walukiewicz ha commentato il pareggio ottenuto dalla sua squadra in conferenza stampa

Torino-Monza è terminata 1-1. Sebastian Walukiewicz è stato uno dei protagonisti della partita e ha commentato il pareggio in conferenza stampa. “I primi cinque minuti qualcosa non ha funzionato. Poi la squadra ha giocato abbastanza bene, ha creato diverse situazioni ma non siamo felici per aver solo pareggiato, come non lo sono i tifosi”.

La conferenza stampa di Walukiewicz

Il momento negativo vi sta un po’ condizionando?

“Questo momento non è facile per noi. Dobbiamo ancora crescere, fare di più ma possiamo fare ancora meglio”.

Sul gol che avete preso, ci aiuti a capire cosa non ha funzionato?

“Non l’ho ancora rivisto, io ho saltato non ho visto cosa è successo dietro”.

Ripenserai all’occasione avuta nel secondo tempo?

“Ho avuto una grossa occasione ma non sono riuscito a segnare, spero di trovare il gol nella prossima partita. Purtroppo non posso tornare indietro”.

A fine partita i tifosi vi hanno fischiato, come si affrontano questi momenti?

“Non è facile quando i tifosi fischiano ma li capisco, nelle ultime partite abbiamo perso sei volte e vinto solo una volta. Dobbiamo lavorare di più anche per i tifosi, dimostrare di più e vincere anche le prossime”.

Ora arriverà il Napoli, questo punto vi dà coraggio per affrontarlo?

“Il Napoli è forte. Studieremo in allenamento come affrontarlo. Il coraggio c’è sempre, non entriamo in campo a testa bassa, dopo vogliamo sempre vincere. Quando vado all’allenamento voglio sempre fare di più”.

Arriverà il Napoli, ci sarà Lukaku, come pensato di affrontarlo?

“Djuric e Lukaku hanno caratteristiche simili, Lukaku è un po’ più veloce e palleggia meglio con la palla. Dobbiamo essere pronti per questa partita, crescere e lavorare di più”.