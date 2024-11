La protesta fuori dal Grande Torino prima dell’inizio di Torino-Monza: sciopero del tifo per 45 minuti

Cori contro Cairo e protesta che vedrà la Curva Maratona (ma non solo) disertare lo stadio per tutto il primo tempo. I tifosi si sono ritrovati nel piazzale antistante la Maratona per protestare contro la società e il presidente Cairo. Poi il corteo si è spostato sotto la tribuna e lì sono partiti i cori. “Cairo devi vendere” è quello che risuonava maggiormente. Non solo Cairo perché anche Vagnati è stato protagonista in negativo dei cori dei tifosi, che invece hanno dedicato a Vanoli cori di incitamento. Il video: