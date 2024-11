Ha carattere, determinazione e cattiveria: Paolo Vanoli crede nel Toro e se la squadra lo seguisse metà percorso sarebbe già compiuto

Durante la conferenza stampa Paolo Vanoli ha raccontato di quanto abbia fortemente voluto la panchina del Torino di quanto creda nelle possibilità di questa squadra. Il tecnico granata infatti in estate ha scelto il Torino cosciente del fatto di arrivare su una panchina importante, con una responsabilità pesante. Alla vigilia ha più volte detto che dai suoi giocatori vuole più cattiveria, arrivando a sostenere la necessità di “diventare più animali“, nello specifico con il significato di essere focalizzati sull’obiettivo senza che nulla possa distrarli. Il tecnico ha però voluto specificare anche che l’impegno della squadra non è mai mancato. In particolare Vanoli nella partita contro il Monza si aspetta una reazione alla sfuriata dopo il derby, partita in cui ai giocatori granata sono effettivamente mancate la fame e la cattiveria necessarie per mettere in difficoltà la Juventus.

Vanoli sull’impegno suo e dei giocatori

Paolo Vanoli ha chiaramente fatto capire che insieme e con la giusta energia e cattiveria questo Torino può togliersi delle soddisfazioni importanti, però c’è bisogno che i giocatori lo seguano. La determinazione dell’allenatore si è vista tutta in queste parole da lui pronunciate in conferenza stampa: “Questa per me è una sfida troppo importante, ho scelto Torino e il Toro e cercherò in tutti i modi di portare i miei giocatori a risultati migliori. Questo è il mio spirito, la mia fame, la mia determinazione, per questo ai ragazzi ho detto che l’impegno non è mai mancata. Questa panchina l’ho cercata e voluta, è importante. So che insieme possiamo farcela, solo così possiamo fare cose importanti”

Contro il Monza vietato sbagliare

Il Torino si avvicina ad un test veramente importante. Infatti dopo aver perso 3 partite consecutive in Serie A e aver totalizzato 3 punti nelle ultime 7 gare, grazie ad una sola vittoria contro il Como in casa, i granata hanno bisogno di tornare alla vittoria. Davanti si troveranno una squadra che sulla carta è in grandissima difficoltà ma che proprio per questo sarà spronata al massimo a vincere questa gara. La partita sarà quindi decisiva per entrambe le squadre e più che le doti tecniche conterà di più la cattiveria e la voglia di vincere, caratteristiche che ora Vanoli pretende dai suoi giocatori.