Sanabria è tornato da poco dalla nazionale dopo aver segnato un gol pazzesco è chiamato a “contagiare” l’ambiente granata

Antonio Sanabria è tornato a disposizione di Vanoli per gli ultimi allenamenti in vista di Torino-Monza. Le due sfide giocate e il viaggio intercontinentale sicuramente mettono a dura prova lo stato fisico del giocatore ma dall’altro lato bisogna anche considerare che il suo eurogol con l’Argentina e le sue ottime prestazioni con la sua nazionale sicuramente lo hanno caricato come ha confermato anche Paolo Vanoli in conferenza stampa: “Sanabria è rientrato dopo un eurogol ed è carico, anche se ha giocato in Bolivia quindi il viaggio è stato duro ma è un ragazzo che è tornato con grande entusiasmo“. Il tecnico ha anche parlato del suo difficile recupero, infatti oltre al viaggio e al fuso orario Sanabria ha giocato ad un altitudine considerevole e questo anche incide sulla sua condizione fisica. Il giocatore infatti sta lavorando con i nutrizionisti e con lo staff sanitario per riequilibrare dal fuso orario e ritrovare la migliore forma fisica possibile: “Certi giocatori sono abituati, diciamo che tra staff sanitario e nutrizionista siamo molto attenti a questi rientri, specie per quando un giocatore deve stare sveglio o riposare, c’è l’altitudine, c’è il fuso orario, tanti i fattori di cui tenere conto“.

Ora i granata hanno bisogno dei gol di Sanabria

Il Torino in questo momento di difficoltà ha veramente bisogno di un attaccante in grado di trascinare la squadra e portarla a vincere. Un giocatore come Sanabria, caricato dalle ottime prestazioni in nazionale può sicuramente aiutare i granata ad uscire da questo momento difficile. Anche dopo l’ultima sosta per le nazionali lui era tornato subito al gol in maglia granata con un bel colpo di testa contro il Cagliari. Ora dopo un grande gol in rovesciata contro l’Argentina Vanoli spera che possa ripetersi anche contro il Monza. Il tecnico infatti sa che il paraguayano può essere un elemento importante nelle prossime gare anche grazie al suo entusiasmo: “Quella rovesciata contro la Fiorentina è uscita di poco, lì ha fatto un eurogol“. Ora servono i suoi gol anche al Torino che da quando Zapata si è infortunato sta segnando molto meno.

Il numero 9 è fermo a quota due gol ma potrebbe sbloccarsi

Antonio Sanabria è per il momento fermo a due gol nelle prime nove giornate di campionato, ma potrebbe sbloccarsi nelle prossime. Infatti il paraguayano ha sempre avuto difficoltà nella prima parte delle stagioni, da quando è al Toro in particolare non ha mai fatto più di due gol prima di dicembre. Ora però con l’infortunio di Zapata dovrà caricarsi l’attacco granata sulle spalle, specialmente considerando che Adams ha appena recuperato da un infortunio e quindi potrebbe non essere al top della forma. Questa responsabilità potrebbe portare il numero 9 dei granata a sbloccarsi e a segnare con più frequenza come aveva fatto nella stagione 2022-23 quando, essendo l’unico attaccante titolare dei granata era riuscito a farsi carico di tutto il reparto e aveva segnato 12 gol e fornito 4 assist.