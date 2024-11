Il Toro in casa è altalenante, il Monza in trasferta ha trovato la sua unica vittoria in questo avvio di campionato

Il Torino di Vanoli domani ospiterà il Monza di Nesta all’Olimpico Grande Torino. I biancorossi sono in un momento veramente difficile della stagione e si trovano al 19esimo posto con 8 punti totalizzati nelle prime 12 gare di Serie A. In queste prime gare i brianzoli sono riusciti a trovare la vittoria solamente in un’occasione, in trasferta contro il Verona per 0-3. In generale la squadra lombarda sembra, paradossalmente funzionare molto meglio quando è lontana dai suoi tifosi, infatti dei pochi punti fatti più della metà, 5 su 8, sono stati guadagnati in trasferta. Oltretutto lontano dalle mura casalinghe hanno affrontato squadre non semplici da battere, pareggiando con l’Empoli che è partita benissimo, con la Fiorentina che attualmente è terza battendo appunto il Verona e perdendo solamente contro Napoli e Atalanta, due squadre che vogliono lottare per lo scudetto. In queste 5 sfide in trasferta i ragazzi di Nesta hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 6.

Torino in casa: un bilancio equilibrato

Il Torino di Vanoli in casa ha avuto alti e bassi, come anche in trasferta nel corso di questo inizio di stagione. In Serie A i granata hanno totalizzato 7 punti nelle sfide casalinghe, vincendone 2, pareggiandone 1 e perdendone 2. In queste 5 sfide disputate hanno segnato 5 reti ma ne hanno anche subite 5 portando quindi la differenza reti a 0. La prima partita in casa aveva in particolare portato molto entusiasmo nell’ambiente granata perché era arrivata in rimonta contro l’Atalanta per 2-1 con Milinkovic-Savic che era anche riuscito a parare il calcio di rigore in pieno recupero. Poi è arrivato il pareggio per 0-0 contro il Lecce e la sconfitta per 3-2 contro la Lazio, seguita da una difficile e non pienamente meritata vittoria contro il Como per 1-0 per poi concludere con la Fiorentina che è riuscita a battere i granata per 1-0. In Coppa Italia i granata hanno giocato due partite in casa, hanno vinto la prima contro il Cosenza per 2-0 e poi perso la seconda per 1-2 contro l’Empoli. Unendo i dati delle due competizioni i granata in casa hanno giocato 7 partite, ne hanno vinte 3, perse 3 e vinta 1. Segnando 8 gol e incassandone 7.

Torino-Monza: due squadre che vengono da momenti difficili

Sia il Torino di Vanoli che il Monza di Nesta arrivano a questa sfida con un bisogno impellente di prendersi i tre punti. Entrambe le squadre arrivano da 3 sconfitte consecutive. I granata in particolare sono in un momento difficilissimo essendo riusciti a totalizzare solamente un risultato utile nelle ultime 7 partite. Questo dopo una partenza strepitosa con cinque risultati utili nelle prime 5 partite del campionato. Il Monza si trova 19esimo e sta continuando il campionato nel modo in cui lo aveva iniziato, con prestazioni altalenanti, passando da pareggi e sconfitte con una sola vittoria.