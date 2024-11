Il risultato finale di Torino-Monza sarà anche determinato dalla sfida tra i due trequartisti: Nikola Vlasic e Daniel Maldini

Torino-Monza sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre. Sia i granata che i brianzoli infatti vengono da un periodo complicato e hanno un bisogno disperato di portare a casa i tre punti in questa sfida. Saranno molti i fattori che determineranno il risultato finale del match ma sicuramente i duelli individuali faranno una grandissima parte. In particolare i due trequartisti saranno molto importanti. Il Torino infatti si affiderà a Nikola Vlasic che in questo avvio di stagione sta cercando di tornare al top della forma ma sta faticando non poco, anche per i problemi generali dei granata. Nonostante queste difficoltà il numero 10 dei granata ha già segnato 1 gol e fornito 2 assist in 7 presenze in Serie A e con solamente 387 minuti giocati. Questo porta ad una media di 1 gol o assist ogni 129 minuti. Bisogna però ricordare che il gol è arrivato su calcio di rigore e che nelle ultime 4 sfide il croato non ha mai fatto né gol né assist.

Maldini con le sue prestazioni ha guadagnato la Nazionale

Dall’altra parte si troverà Daniel Maldini, ultimo discendente di un’illustre famiglia di calciatori. Per lui in questo avvio di stagione 1 gol e 1 assist in 708 minuti di gioco spalmati in 11 partite di Serie A. Impossibile però valutare il suo apporto solo guardando gol e assist. Il classe 2001 infatti è un titolare inamovibile del Monza di Nesta ed è di un’importanza incredibile per la costruzione del gioco. La sua qualità tecnica e la sua grande visione gli permettono infatti di imbastire azioni offensive e creare occasioni importanti per i suoi compagni. Sicuramente sarà un giocatore che i giocatori granata dovranno tenere bene d’occhio. Nonostante il suo indiscutibilmente importante apporto al gioco dei brianzoli però Nesta vuole di più, come anche detto in conferenza stampa. Le sue prestazioni comunque gli sono valse la chiamata in Nazionale da Spalletti, rendendo così la famiglia Maldini l’unica nella storia del calcio italiano ad avere avuto 3 parenti stretti (nonno, padre e figlio) a vestire la maglia azzurra.

Inserimenti e costruzione di gioco: i trequartisti sono la chiave

Sia nel gioco di Vanoli che in quello di Nesta il trequartista è una figura estremamente importante, è un giocatore che deve fare tutto. Infatti deve saper legare il gioco collegando centrocampo e attacco, deve essere in grado di tornare e difendere e deve inserirsi nei buchi della difesa avversaria per provare a segnare. I registi offensivi sono molto importanti e devono dettare i tempi di gioco nella zona d’attacco premiando i movimenti degli attaccanti. Una delle chiavi per vincere questa sfida quindi va ricercata proprio nei trequartisti.