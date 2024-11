Njie è tornato dall’infortunio ma il Torino dovrebbe partire con Adams-Sanabria dal 1′: l’ex Primavera pronto a subentrare

L’infermeria si sta pian piano svuotando ed è una buona notizia per Vanoli: tra i giocatori a disposizione anche Alieu Njie. Il classe 2005 infatti si era fatto male nei 26 minuti giocati contro la Juve. Nulla di troppo grave fortunatamente, ma questo gli ha impedito di allenarsi con la squadra per qualche giorno. Ora è finalmente tornato a disposizione dell’allenatore. Vanoli tuttavia sarà molto cauto nell’utilizzarlo, per evitare che subisca una ricaduta o un nuovo infortunio ora che è appena rientrato. Non solo: per l’allenatore è fondamentale non bruciarlo in un momento così complicato della stagione dei granata. La sua incredibile energia e la voglia di lottare su ogni pallone sono caratteristiche sicuramente molto positive che lo portano a non risparmiarsi mai e questo potrebbe facilitare un ritorno dell’infortunio.

Njie in panchina: giocano Adams e Sanabria

Njie partirà quindi dalla panchina e al suo posto giocherà la coppia Sanabria–Adams. Anche lo scozzese è da poco tornato dall’infortunio ma i granata hanno un disperato bisogno di lui e quindi Vanoli non è disposto a rinunciarci. Anche il numero 18 però difficilmente giocherà tutti i 90 minuti della gara e potrebbe uscire per lasciare il posto proprio allo svedese o a Karamoh, in modo da non sforzarlo subito e ridurre i rischi di ricaduta. Le qualità tecniche di Njie, la sua velocità e la sua fisicità oltretutto potrebbero essere ancora più utili se sfruttate inserendo il numero 92 a partita in corso quando gli avversari saranno già stanchi, le squadre più lunghe e lui avrà più spazi per partire in velocità.

Alieu Njie: un ottimo inizio di campionato e di carriera

Dopo aver esordito con la prima squadra in questa stagione Alieu Njie ha rapidamente scalato le gerarchi dimostrando di essere un giocatore molto utile per i granata e in grado di fare la differenza nonostante la giovane età. Già nella sfida contro l’Empoli aveva giocato molto bene facendo vedere le sue ottime qualità fisiche e con la palla al piede. Poi il momento migliore è arrivato in campionato quando contro il Como ha pressato la difesa degli avversari provocando l’errore nel retropassaggio, intercettato quel pallone, saltato Audero e depositato la sfera in porta. Quello è stato un momento strepitoso per il ragazzo che ha segnato il suo primo gol tra i grandi riuscendo a regalare tre punti al Torino in una partita non bellissima in cui il Como aveva avuto anche più occasioni. Con l’infortunio di Zapata e avendo superato Karamoh nelle gerarchie lo svedese è ormai la terza scelta per l’attacco dopo Sanabria e Adams.