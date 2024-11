Solito dubbio per Vanoli sulle fasce, ballottaggio tra Borna Sosa e Marcus Pedersen, titolare Valentino Lazaro

Uno dei ballottaggi in vista della sfida col Monza è senza dubbio quello tra Sosa e Pedersen. Entrambi i due esterni non hanno convito a pieno in questo avvio di stagione ed in particolare non hanno convinto durante il derby. Il norvegese sembra essersi ambientato leggermente meglio del croato e contro la Fiorentina ha fatto una buona partita, arrivando due volte vicino al gol (un tiro respinto da Comuzzo e un palo pieno) e mettendo diversi cross pericolosi nell’area della Viola. In Nazionale ha giocato entrambe le partite (da terzino destro nella difesa a quatto), tornando certamente in uno stato di forma convincente. L’ex giocatore del Sassuolo ha giocato 7 partite in questa Serie A di cui 4 da titolare, comprese le ultime due. Ora il norvegese cerca la terza partita consecutiva da titolare per cercare di trovare continuità.

Per Borna Sosa un inizio più difficile

Più difficile l’ambientamento di Borna Sosa che in questo avvio di campionato non sta riuscendo a trovare la forma e che, nella sfida contro la Juve, in quei 15 minuti da lui giocati, ha una forte responsabilità sul gol del 2-0 bianconero. Infatti sul lancio per Conceicao era posizionato male e quando è rientrato in posizione non ha né raddoppiato la marcatura sul portoghese né marcato Weah al centro dell’area, rimanendo a metà strada e lasciando così a Vojvoda il compito di marcare sia il numero 22 che il numero 10 Kenan Yildiz che poi ha segnato il gol del 2-0. Le qualità del croato con la palla tra i piedi sono indiscutibili ma ancora non è riuscito a dimostrarle al meglio. Anche lui come il suo compagno di squadra fino ad ora ha giocato 7 partite in Serie A di cui 4 da titolare.

Lazaro titolare dal primo minuto

L’unica certezza è Lazaro. Infatti a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere l’austriaco uno dei due esterni titolari. Il numero 20 ha iniziato la stagione in maniera fantastica servendo già tre assist ai compagni. Vanoli si è privato di lui solamente nella partita contro la Fiorentina, facendolo comunque entrare a 26 minuti dalla fine. Se è quasi sicura la sua presenza nell’11 titolare granata è ancora in dubbio la sua posizione. Infatti se sarà Pedersen a vincere il ballottaggio con Sosa l’austriaco giocherà a sinistra mentre il norvegese a destra, se invece fosse il contrario sarebbe il croato a giocare a sinistra mentre l’ex Inter dovrebbe stare sulla fascia destra.