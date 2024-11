In Torino-Monza i granata affronteranno ben tre giocatori che in passato hanno indossato, a qualche livello la maglia del Toro

In occasione della sfida tra Torino e Monza i ragazzi di Vanoli ritroveranno diversi giocatori che durane la loro carriera hanno vestito proprio la maglia granata. Due di questi sono giocatori che con il Toro hanno passato molto tempo e che hanno ricordi importanti con questa maglia. Il primo è Armando Izzo. Il difensore ormai 32enne torna nel capoluogo piemontese da avversario, anche se non per la prima volta. Acquistato dai granata nel 2018 per 10 milioni dal Genoa l’italiano era diventato in poco tempo un titolare della squadra granata arrivando a disputare ben 115 partite in maglia granata, riuscendo anche a coronarle con 9 gol e un assist. Piano piano e soprattutto con l’arrivo di Juric ha perso minuti in campo ed infine è finito fuori rosa, fino ad essere mandato in prestito al Monza a settembre del 2022 e poi ceduto sempre ai brianzoli nel mercato estivo della stagione 2023/24 per 3 milioni di euro.

D’Ambrosio 4 anni in granata, Bianco è passato per le giovanili del Toro

Dopo Izzo troviamo un altro difensore: Danilo D’Ambrosio. L’attuale numero 33 del Monza ha militato tra le fila del Torino per ben 4 anni. Infatti era stato acquistato dalla Juve Stabia a gennaio del 2010 e, dopo un percorso importante con il Torino e ben 123 partite in maglia granata impreziosite da 10 gol e 8 assist, è stato ceduto all’Inter per 3,79 milioni di euro nella finestra invernale della stagione 2013/14. Con i neroazzurri ha trascorso poi diversi anni vincendo anche uno scudetto, prima di essere ceduto al Monza nel 2023/24. Infine troviamo anche un giovane centrocampista in questa lista di ex giocatori. Infatti il classe 2002 Alessandro Bianco all’inizio della sua carriera ha passato diversi anni nelle giovanili del Torino, infatti era arrivato nel 2010 all’età di 8 anni, per poi lasciare la squadra granata nel 2016, a 14 anni e trasferirsi nelle giovanili del Chisola. Da lì arriva alle giovanili della Fiorentina e poi in prima squadra. Attualmente è di proprietà della Viola che lo ha mandato in prestito al Monza per consentirgli di avere più spazio.