In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne il Torino ed Edilizia Acrobatica scenderanno in campo insieme

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne il Torino FC ha collaborato con il suo sponsor, Edilizia Acrobatica, per lanciare un messaggio importante. Infatti in occasione della sfida di Serie A tra Torino e Monza i giocatori granata scenderanno in campo con la scritta: “D’amore non si muore”. Questa frase è lo slogan della campagna. Tale scritta sarà inserita sotto lo spazio della maglia riservata al back partner. Così facendo quindi Edilizia Acrobatica integrerà il proprio logo amplificandone la visibilità sul retro della maglia. In occasione di questa iniziativa anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato: “La violenza contro le donne è una piaga inaccettabile che dobbiamo combattere con determinazione, e il calcio, grazie alla sua capacità di parlare a un pubblico vasto e diversificato, è uno strumento straordinario per diffondere valori di rispetto, uguaglianza e solidarietà”. Questa tra le altre che ha pronunciato è la frase sicuramente più significativa.

Anche la Serie A scende in campo contro la violenza di genere

Dal canto suo anche la Serie A ha annunciato che sarà rinnovato l’impegno insieme a WeWorld per promuovere l’ottava edizione della Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA. Con questa campagna i giocatori di Serie A dovranno scendere in campo in occasione della 13esima giornata di campionato con un marchio rosso sul viso. Marchio che sarà portato anche dagli allenatori, dagli arbitri e da tutti i membri degli staff tecnici. Riguardo a questa meritevole campagna ha anche parlato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: “Il calcio non è solo uno sport, ma un potente fenomeno sociale in grado di raggiungere milioni di appassionati. È con questo spirito che oggi più che mai intendiamo ribadire il nostro impegno per contrastare ogni forma di abuso e sopruso contro le donne, promuovendo su tutti i campi di Serie A la nostra campagna #unrossoallaviolenza”.