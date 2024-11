Verso Torino-Monza di domenica alle ore 15. Sono già stati venduti più di 20mila biglietti, ma la Maratona…

Manca sempre meno alla 13^ giornata di Serie A. Domenica 24 novembre, alle ore 15, si gioca Torino-Monza. Partita molto delicata per Paolo Vanoli e Alessandro Nesta. Vanoli vuole rialzare i granata, dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 partite. Nesta invece non ha ancora ingranato al Monza e ha vinto solo una partita. Toro che non segna da 3 partite. In vista di questa importante sfida, risponde presente lo Stadio Olimpico Grande Torino. Come comunicato infatti dal Torino, sono già stati venduti più di 20.000 biglietti. Ci sarà una bella presenza di pubblico. Ma la Maratona…

La Maratona protesta

La Maratona invece protesta. Infatti la curva, cuore del tifo granata, non ci sarà nel primo tempo. Questa è la decisione. Sciopero del tifo nel primo tempo e contestazione a Cairo. Infatti la curva sarà sotto la tribuna a protestare contro Cairo e la società. Questo ormai è l’ambiente che si respira. I tifosi continuano a chiedere la cessione della società. Non si parla d’altro in città.