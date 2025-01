Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Torino nell’anticipo di Serie A

Una grande vittoria per il Torino, la prima dopo tre mesi in casa. I granata hanno vinto nello scontor diretto per la salvezza contro il Cagliari, che nei 90 minuti non è mai stato pericoloso. Tanto di cui preoccuparsi per Davide Nicola, che al termine del match ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Nicola

“Non abbiamo avuto il giusto livello di energia mentale e fisica, abbiamo faticato in entrambe le fasi e in tutte le situazioni di gioco. Il Toro ha i suoi meriti, è una buona squadra, ma noi eravamo più stanchi: nelle precedenti tre gare avevamo speso tanto, stiamo facendo recuperare qualche giocatore. Loro stavano bene, noi non eravamo al top. Va riconosciuto, abbiamo faticato a creare superiorità. Il Toro ha pressato i nostri attaccanti con fisicità e contrasti, noi per stare a certi livelli dobbiamo essere al top. Noi al top possiamo mettere in difficoltà gli avversari, al massimo mi meraviglia la posizione di classifica del Toro: il loro obiettivo è una via di mezzo tra il nostro e quelle sopra. Il Toro ha meritato, noi non siamo riusciti a fare di più“.