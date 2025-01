Le parole di Paolo Vanoli dopo la grande vittoria del Torino contro il Cagliari: 2-0 targato Ché Adams, autore di una doppietta

Una grande, grandissima vittoria per il Torino nello scontro diretto contro il Cagliari. I granata hanno avuto la meglio per 2-0 sui sardi, ma la partita ha dimostrato come il risultato sarebbe potuto essere molto più largo per i ragazzi di Vanoli. Quinto risultato utile consecutivo, e aumentato il gap con la zona rossa. Al termine della partita, il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN: “Vanoli: “La ciliegina sul lavoro che stiamo facendo”, queste le prime parole di Vanoli. “Cercavamo questa gioia da tempo, venivamo da buone prestazioni”.

La conferenza stampa

Il miglior Toro della stagione come interpretazione? Si tratta dell’apice della crescita?

“Questa squadra da un mese ha una mentalità diversa, prima abbiamo avuto tanti cambiamenti e non era facile trovare la via, penso che la partita con la Fiorentina ci abbia dato autostima. In dieci per un’ora abbiamo recuperato la partita, oggi è stata la ciliegina di quello che stiamo facendo. Ci sono cose da migliorare, questa vittoria i ragazzi la meritano, di fronte al nostro pubblico”.

Sei gol in otto partite subiti: c’è stato un cambiamento netto. Cosa manca ancora?

“Ogni volta si parla solo della fase difensiva ma a me piacerebbe fare qualche gol in più, già prima del cambio si stava vedendo qualcosa, abbiamo cambiato anche per le caratteristiche che potevamo migliorare in campo. L’altro aspetto è che quando prendi i giocatori alla fine devi capire la condizione, bisogna saperli aspettare. Vale per Maripan per esempio, ma anche lo stesso Adams. Possiamo fare meglio, serve fluidità maggiore“.

Ci sono tanti aspetti in questa partita: Vlasic, Karamoh, tanti giocatori che hanno fatto bene

“Abbiamo accusato la perdita di un giocatore ma ora abbiamo sopperito. Ora Vlasic inizia a fare bene, ho sempre detto che deve riconoscere lo spazio quando gioca. Anche Tameze ha fatto una grande partita e qualcuno diceva che è fuori dal progetto, come per Tonny che invece è un nostro giocatore, non deve mollare”.

Questo risultato invoglia ancora di più a intervenire sul mercato?

“Noi dobbiamo sostituire Duvan, ho chiesto un giocatore per l’ennesima volta, nient’altro, sono stato chiaro. Duvan non è uno qualunque e lo abbiamo visto, purtroppo non è un infortunio breve”.

Quanto è importante Vlasic per questa squadra?

“Deve essere solo l’inizio, deve saper determinare ogni gara, anche sporca o brutta, anche quando gli capiterà di giocare male deve essere sempre all’interno di una gara, con una giocata deve cambiare tutto. Il gol nel derby lo ha sbloccato, vorrei vedere sempre questo Vlasic. Quando dico che abbiamo cambiato la mentalità dico questo. Questa è la mia squadra, poi a volte i risultati non vengono ma sto vedendo una squadra che si avvicina alle mie idee e al mio carattere”.

“Conoscenza è la parola giusta, venivamo da un determinato calcio e lavoro. Quando subentri non puoi cambiare tutto in 4-5 mesi, questa è stata la difficoltà, poi abbiamo perso il giocatore più forte, quello che ti faceva velocizzare questo processo. La squadra deve fare un salto mentale”.

Forse è stata la svolta nel gioco e nella prestazione, anche nella sicurezza, quella di stasera?

“Siamo in un processo, non è che questa sia la svolta, sappiamo l’obiettivo che dobbiamo raggiungere, voglio raggiungerlo attraverso le prestazioni, questa è la strada che stiamo percorrendo nella maniera giusta, ci saranno ancora tanti ostacoli, quando sei un gruppo sai passare certe difficoltà”.