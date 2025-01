Il capitano granata offre la solita prestazione di spessore, il Ché realizza la sua prima doppietta con la maglia del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: al 35′ il primo (semplice) intervento della partita, anche nella ripresa non deve compiere parate difficili ma si fa comunque trovare pronto.

PEDERSEN 6.5: tocca a lui stavolta sostituire Vojvoda dall’inizio. Si fa vedere anche nella metà campo avversaria, spesso dando manforte a Lazaro, e si costruisce un’occasione che però non sfrutta a dovere, fermato da Caprile (st 21′ WALUKIEWICZ 6: Vanoli lo prova come terzino, una possibilità nell’emergenza).

MARIPAN 6.5: il primo tempo è quasi un allenamento, considerate le poche occasioni in cui il Cagliari si fa vedere dalle sue parti. Quando i sardi, nell’ultima mezz’ora, tentano di riaprirla, ci mette il fisico e l’esperienza.

COCO 6: una partita in cui ha fin troppo vita facile, dopo gli straordinari del Franchi pochi giorni fa stavolta non deve faticare.

SOSA 6: sulla sua fascia non si passa, tiene a bada Zortea e quando può si fa vedere in avanti (st 32′ MASINA SV)

RICCI 7: propizia la rete del vantaggio con un inserimento efficace, andando a pescare il Ché a centro area, domina in mediana, si sacrifica quando serve. In netta crescita (st 39′ LINETTY SV)

TAMEZE 6.5: di nuovo titolare, stavolta battendo una più folta concorrenza visto il rientro di Linetty e il buon momento di Gineitis. La prestazione è solida, sfiora di testa il possibile 2-0, fermato solo da un grande intervento di Caprile (st 22′ GINEITIS 6: buon impatto sulla gara)

LAZARO 6.5: innesca l’azione che porta all’1-0 e poi (si) illude quando al 3′ della ripresa segna su assist di Karamoh, prima che il Var annulli per fuorigioco del compagno.

VLASIC 7: dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni pericolose, ci mette la qualità necessaria per far accendere il Toro e tenerlo vivo.

KARAMOH 6.5: ha certamente un grosso debito con la sorte. Si contano almeno tre occasioni nel primo tempo, senza dimenticare la traversa colpita nella ripresa, sulla quale poi il Ché trova il 2-0. Forza di volontà tanta: c’è da aggiustare la mira (st 39′ NJIE SV)

ADAMS 8: quattro mesi dopo, era il 29 settembre, torna a segnare anche in casa, dopo essersi già sbloccato in trasferta. Non solo, perché al 17′ della ripresa realizza la prima doppietta con la maglia del Torino. Meglio di così…

All. VANOLI 7: va avanti con una formazione quasi collaudata, in attesa ovviamente di quei rinforzi in grado di poter dare possibilità ulteriori e aiutare le rotazioni. In panchina vive la partita alla sua maniera, non nascondendo gioia, disappunto, incredulità. Le due partenze sprint della squadra sono lo specchio