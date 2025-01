Sintesi e commento / Quarantacinque minuti di dominio del Torino, l’1-0 all’intervallo sta stretto ai granata

Dopo la prova di carattere di domenica sul campo della Fiorentina, Vanoli contro il Cagliari conferma per dieci undicesimi la stessa formazione. L’unico cambio è Pedersen al posto dello squalificato Dembélé, in mediana confermato Tameze al fianco di Ricci, mentre Lazaro, Vlasic e Karamoh agiscono alle spalle di Adams. Il Torino parte subito forte: al 4′ Karamoh punta Zappa, entra in area e va alla conclusione ma il difensore riesce a toccare il pallone e a deviarlo in angolo. Il vantaggio è solamente rimandato di due minuti: al 6′, infatti, Adams raccoglie a centro area il pallone servitogli da Ricci dalla destra e batte Caprile con la palla che prima colpisce la parte bassa della traversa e poi entra in rete. Alla mezz’ora Karamoh ha una grande occasione per raddoppiare: il numero 7 si presenta davanti a Caprile che è però bravo a respingere la sua conclusione. Un’altra grande occasione arriva al 41′ quando Vlasic imbuca per Pedersen che prova a piazzare il pallone da posizione angolata trovando però la risposta di Caprile. Poco dopo il portiere del Cagliari è chiamato a compiere la terza grande parata della serata su un destro insidioso di Karamoh dal limite. Si va al riposo sull’1-0, risultato che sta stretto ai granata.