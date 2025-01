Torino-Cagliari, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La 22a giornata del campionato di Serie A 2024/2025 si apre con l’anticipo Torino-Cagliari. La squadra granata è reduce da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo ottenuto sul campo della Fiorentina nonostante abbia giocato per circa un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Dembelé. La formazione sarda nell’ultimo turno ha invece ottenuto un’importante vittoria in chiave salvezza nello scontro diretto contro il Lecce (4-1 il finale). Il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45. Segui Torino-Cagliari in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Cagliari: il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ore al calcio d’inizio della partita tra il Torino e il Cagliari e allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle due squadra. Per la sfida contro la formazione dell’ex Nicola, il tecnico granata, Vanoli, ritrova Linetty, Walukiewicz e Ciammaglichella: i primi due erano squalificati a Firenze, il terzo è appena rientrato da un infortunio. Non avrà però a disposizione lo squalificato Dembélé, oltre agli infortunati Ilic e Vojvoda (senza considerare i lungodegenti Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan).

Torino-Cagliari: le probabili formazioni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Yesin, Ciammaglichella, Tameze, Linetty, Njie, Sanabria. All. Vanoli

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Piccoli. A disp. Sherri, Ilive, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano, Kingstone. All. Nicola

Dove vedere Torino-Cagliari in streaming e in TV

Così come tutte le partite di Serie A, anche Torino-Cagliari in diretta TV (e in diretta streaming) è possibile vederla su Dazn, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, Smart TV ma anche console dei videogiochi.

