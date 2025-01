Le scelte ufficiali di Vanoli e Nicola per l’anticipo della 22ª giornata di Serie A: in difesa c’è Pedersen, Gineitis accanto a Ricci

Tutto pronto per Torino-Cagliari, anticipo della 22ª giornata di Serie A. Sarà ancora 4-2-3-1 per Paolo Vanoli, che cambia solo una pedina rispetto alla trasferta di Firenze dello scorso weekend. L’unica novità, infatti, è rappresentata da Pedersen sulla destra al posto dello squalificato Dembelé. In mediana, invece, c’è ancora Tameze al fianco di Ricci.

Le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Ciammaglichella, Gineitis, Linetty, Yesin, Njie, Sanabria. All. Vanoli

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Marin; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. A disp. Iliev, Sherri Augello, Adopo, Lapadula, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Kingstone. All. Nicola