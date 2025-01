Ecco i convocati di Vanoli e Nicola per la sfida tra Torino e Cagliari, gara valevole per la 22esima giornata di Serie A

Torino-Cagliari sarà una partita decisiva. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per mettere più punti possibili di distanza tra loro e la zona retrocessione. I granata infatti hanno attualmente 23 punti e quindi 4 punti di vantaggio sul Verona terzultimo, i rossoblù invece hanno 21 punti e sono quindi solo a più 2 sulla zona rossa. Per questo motivo una vittoria in uno scontro diretto del genere potrebbe rivelarsi di importanza vitale per le due squadre. I granata dovranno fare a meno di Dembelé che, partito titolare contro la Fiorentina, si è fatto espellere per una doppia ammonizione, squalifica che si aggiunge agli infortuni di Zapata, Schuurs, Savva e Ilkhan. Inoltre anche Vojvoda non sarà disponibile per la convocazione.

I convocati di Vanoli

In attesa di comunicazione

I convocati di Nicola

Portieri: Caprile, Iliev, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert,.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makombou, Gaetano, Felici.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Kingstone, Piccoli.