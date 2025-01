Le possibili scelte di Nicola per la sfida contro il Torino: l’ex tecnico granata si affida ai tanti giovani a disposizione

È il giorno di Torino-Cagliari, una partita da vincere a tutti i costi per i granata. Sarà una sfida cruciale per il cammino della squadra di Paolo Vanoli, un vero e proprio scontro diretto tra due club che cercano il successo per fare un grande passo verso la salvezza. Davide Nicola potrà contare su tutti gli uomini a disposizione tranne che Luvumbo, e punta a schierare i migliori. Di seguito la probabile formazione dei sardi per la sfida salvezza contro il Toro.

Certezze in difesa

Sarà 4-4-1-1 per i rossoblù, che in porta possono contare sui guantoni del nuovo arrivato Caprile. Sulle fasce pronti Zappa e Obert, reduce dal gran gol segnato contro il Lecce, mentre i centrali saranno Luperto e Mina. Dovrebbero partire fuori, dunque, Augello e Palomino.

“Garra” e qualità in mezzo al campo

A centrocampo gli esterni sono Zortea, in un super momento come dimostrato dai tre gol di fila, e Felici. In mediana invece dovrebbero giocare Makombou e Adopo, ex di giornata. Viola avrà il compito di fare da collante tra centrocampo e attacco, mentre la punta sarà Piccoli. Verso la panchina i vari Gaetano, Prati e Marin, giocatori che nelle passate giornate sono stati in grado di fare la differenza.

La probabile formazione del Cagliari

Ecco gli 11 che dovrebbero essere scelti di Nicola per la sfida contro il Toro.

Probabile formazione Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Piccoli. A disp. Sherri, Ilive, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano, Kingstone. All. Davide Nicola

Squalificati:

Indisponibili: Luvumbo