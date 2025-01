La probabile formazione del Torino contro il Cagliari: pochi dubbi per Vanoli, ballottaggi tra difesa e centrocampo

Meno 1 a Torino-Cagliari, una sfida da vincere a tutti i costi per i granata. Sarà una partita fondamentale, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che si trovano a due punti di distacco e che cercano il successo per fare un grande passo verso la salvezza. Ovviamente Vanoli schiererà i migliori, ma dovrà ancora fare a meno di Ilic e Vojvoda oltre che dei lungodegenti Zapata e Schuurs. Rientrano, invece, Walukiewicz e Linetty dopo la squalifica dell’ultimo turno. Di seguito la probabile formazione per la sfida salvezza contro i sardi.

In difesa pronti Pedersen e Sosa

Confermato il 4-2-3-1 per il Toro, che ha portato bei risultati nelle ultime uscite. In porta ovviamente non è in discussione Milinkovic-Savic, mentre la difesa è per 3/4 uguale a quella vista a Firenze. I centrali saranno ancora Maripan e Coco, con Walukiewicz e Masina dalla panchina; sulla sinistra confermato Sosa, che si è ripreso dopo l’infortunio di domenica, mentre a destra ci sarà Pedersen date le indisponibilità di Vojvoda e Dembelé.

In tre per una maglia a centrocampo

In mezzo al campo, invece, nascono i veri dubbi per il tecnico. In mediana il punto fermo è Ricci, mentre accanto a lui sono in tre per una maglia: Gineitis parte avanti su Linetty e Tameze, ma non vanno escluse possibili sorprese. Sulla trequarti invece verrà riproposto il terzetto formato da Lazaro, Vlasic e Karamoh, alle spalle di Adams.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile 11 per la sfida contro il Cagliari di Nicola:

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Tameze, Linetty, Dalla Vecchia, Perciun, Njie, Sanabria. All. Godinho (Vanoli squalificato)

Squalificati: –

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Savva, Ilkhan, Vojvoda, Ilic