Nkoulou: "Esultanza per George Floyd". L'intervista dopo Torino-Parma

Nicolas Nkoulou, autore di una buona prestazione oltre che del gol del momentaneo 1-0, ha commentato la partita del suo Torino contro il Parma

Uno dei migliori in campo di Torino-Parma è stato Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese ha inoltre realizzato la rete del momentaneo 1-0 granata (segnando il suo primo gol stagionale). Ai microfoni di Torino Channel, ha così commentato la prestazione della squadra: “Abbiamo iniziato bene il match, siamo riusciti anche a segnare, poi abbiamo subìto il gol del pareggio. Dispiace perché era una partita che avremmo potuto vincere. Però resta un punto importante”.

Nkoulou: “Stiamo lavorando bene”

Poi, in vista della prossima partita contro l’Udinese: “Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo allenarci ancora di più perché vogliamo conquistare i tre punti contro l’Udinese”.

Infine, Nkoulou ha spiegato la sua esultanza in ginocchio con il pugno alzato dopo il gol: “L’esultanza? Quando ho segnato ho subito pensato a mio fratello Floyd, che per me è importante”.