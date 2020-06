D'Aversa: "Contento della reazione della squadra" - Toro.it

Le parole di Roberto D’Aversa dopo la sfida tra Torino e Parma, terminata 1-1 con gol di Nkoulou e Kucka e condizionata anche dal rigore sbagliato da Belotti

“L’aspetto positivo è che abbiamo recuperato dopo essere andati sotto, è stato bravo Gigi sul rigore, sono stati commessi errori come nel primo gol del Toro, sia nel calcio di rigore. Dopo mesi c’è stata comunque una bella partita da parte di entrambe le squadre”. Poi sull’attacco del Parma fermato bene oggi dal Toro: “La partita dopo il gol loro è stata impostata in maniera diversa, loro sono forti fisicamente e non era facile recuperare la partita. Noi dobbiamo restare umili, sarà un campionato molto particolare questo”. Sulla squadra: “Alla fine qualcuno era calato, nonostante gli allenamenti manca il ritmo gara, è importante poter fare cinque cambi, ora bisogna sempre monitorare i giocatori dopo le partite”. Su Kulusevki: “Pur essendo giovane è molto maturo, chiaro che ci sono dinamiche e regole che vanno rispettate, chiaro che su di lui varia molto l’ingaggio, però cambia poco perché quello che deve fare adesso è dimostrare che una squadra come la Juve ha fatto bene a fare questo investimento”.