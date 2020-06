LIVE Torino-Parma: formazione e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Parma diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Un Torino che torna di nuovo in campo dopo quasi quattro mesi. L’ultima volta, al San Paolo di Napoli, la squadra di Longo aveva chiuso sconfitta, come del resto nelle cinque precedenti partite di campionato. In totale il Toro che riparte è reduce da sette ko di fila, considerando anche la Coppa Italia: la pausa ha certamente dato modo a Longo di lavorare – pur avendo avuto solo le ultime settimane – per avere in questo Torino-Parma un gruppo mentalmente concentrato. All’andata – ma era un’altra squadra e c’era ancora Mazzarri – i granata uscirono sconfitti dal Tardini.

Torino-Parma: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-PARMA

Ore 17.30 Mancano circa due ore all’inizio della sfida tra Torino e Parma. Silenzio intorno allo stadio Grande Torino, dove i pullman arriveranno accolti da un’insolita atmosfera, dato che stavolta non ci sarà nessun tifoso. Grande Torino, come del resto anche gli altri impianti, off limits: solo un numero massimo di persone tra addetti ai lavori e giornalisti (pochissimi, solo 10 ammessi in tribuna stampa) potranno assistere live alla sfida in programma alle 19.30.

Torino-Parma: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino-Parma delle 19.30.

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Celesia, Ghazoini, Singo, Aina, Greco, Lukic, Adopo, Millico. All. Longo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disp.: Radu, Corvi, Dermaku, Karamoh, Laurini, Barillà, Scozzarella, Caprari, Regini, Brugman, Sprocati. All. D’Aversa

Torino-Parma: la diretta

Calcio d’inizio alle 19.30

Torino-Parma: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Parma: dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Parma sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (251) e in streaming sarà invece possibile seguirla su Sky Go e su Now Tv.