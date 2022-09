Il turco paga un’ingenuità nel finale e l’ìInter ne approfitta. Gran lavoro della difesa, Handanovic dice no a Vlasic, Rodriguez e Radonjic

MILINKOVIC-SAVIC 6: la prima vera parata deve compierla solo al 74′, quando su angolo dice no in due tempi al colpo di testa di Skriniar su calcio d’angolo. Sul gol viene preso in contro tempo da Brozovic

DJIDJI 6.5: ricambia la fiducia di Juric e Paro mostrando i muscoli al cospetto di Lautaro ma pure mantenendo la lucidità nel finale, il momento di maggiore pressione della squadra di Inzaghi

BUONGIORNO 6.5: preferito a Schuurs e alla prova big contro l’Inter, dimostra tutta la sua crescita tenendo a freno Dzeko e guidando con la maturità di un veterano la retroguardia granata

RODRIGUEZ 6.5: tra lo svizzero e il primo gol granata ecco Handanovic, che neutralizza la punizione del capitano del Toro in uno dei tanti interventi di oggi. Dietro la solita prova all’altezza (st 31′ ZIMA 6: si rivede dopo l’infortunio alla spalla di agosto)

