Partite con poche emozioni, la più grande occasione è del Torino con Handanovic che col piede salva sulla conclusione del 16 croato

Seck titolare, Radonjic in panchina: è questa la mossa a sorpresa del duo Juric – Paro (con il secondo che anche a San Siro ha sostituito il primo in panchina), per la partita contro l’Inter. L’altra grande novità rispetto alla partita contro il Lecce riguarda la difesa, con Buongiorno preferito a Schuurs nel ruolo di centrale. Solito 3-4-2-1 il modulo del Torino, 3-5-2 per l’Inter con Lautaro Martinez e Dzeko in attacco. La prima conclusione della partita è proprio dell’attaccante argentino dell’Inter che dalla distanza non riesce però a inquadrare la porta. Specchio della porta che invece inquadra Vlasic al 20′, dopo un dribbling su un avversario, ma il riflesso di Handanovic è buono e con il piede riesce a respingere. Il primo tempo è avaro di occasioni, con le due squadre che appaiono più preoccupate a non prendere gol piuttosto che farne. Nei minuti finali l’Inter prova ad alzare i ritmi ma senza creare nessuna vera occasione da rete, da segnalare solamente un tiro dalla lunga distanza di Brozovic terminato alto. Il primo tempo finisce 0-0.