Inter-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sesta giornata del campionato di serie A 2022/2023, a San Siro si gioca Inter-Torino. La squadra granata è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Lecce, partita decisa dal gol di Nikola Vlasic negli ultimi minuti del primo tempo, i nerazzurri arrivano invece da due ko consecutivi: hanno prima perso 3-2 il derby contro il Milan, poi 2-0 in Champions League contro il Bayern Monaco. Il calcio d’inizio della partita è in programma alle ore 18, segui Inter-Torino in diretta con noi su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI INTER-TORINO

Inter-Torino: la diretta

45′ Finisce qui il primo tempo! Ancora reti inviolate a San Siro tra Inter e Toro!

45′ Seck in avanti cerca di saltare glia vversari. Cadendo tocca la sfera con un braccio. Riparte l’Inter

44′ Pericolo Inter! Brozovic calcia di potenza con il destro. Il pallone esce di poco

43′ Chiusura in out di Rodriguez. Rimessa laterale per l’Inter battuta da Dumfries, che torna dalla difesa

42′ Calhanoglu batte troppo lungo. La sfera finisce sul fondo

42′ Rimessa laterale per l’Inter battuta velocemente da Barella. Calhanoglu viene fermato da Lukic. Punizione per l’Inter

41′ Corner per il Toro. Batte Lazaro verso il primo palo. Brozovic protegge

40′ Sfera messa in mezzo e che si sposta con una serie di rimpalli aerei. L’arbitro ferma il gioco per un fallo di Skriniar

39′ Pericolo Inter. Lautaro viene accerchiato dalla difesa del Toro ma trova Dimarco. I granata si fanno trovare pronti e chiudono in corner

38′ Buon recupero di Djidji che attiv ail contropiede granata. Lukic crossa in mezzo ma non ci arriva nessuno. L’Inter allontana, restituendo la sfera ai granata

37′ Giro palla del Torino che cerca spazi. Djidji sbaglia un passaggio per Sanabria. L’Inter riparte con Brozovic

36′ Fallo di Vlasic ai danni di Dumfries. Punizione per i nerazzurri

34′ Contropiede del Toro attivato da Buongiorno. La sfera arriva a Seck, che cerca di saltare Handanovic. L’estreno difensore nerazzurro non si fa fregare e devia il tiro

33′ Ottimo recupero di Linetty che in scivolata soffia il pallone agli avversari e riattiva i suoi

32′ Punizione per il Toro, che riparte in fretta. Errore di Djidji che calcia la sfera addosso a Seck favorendo l’Inter. Brozovic sbaglia il passaggio per Dzeko e salva i granata

30′ Corner per l’Inter. Sfera calciata troppo stretta da Dimarco, che esce a lato dello specchio

29′ Fallo di Lazaro ai danni di Darmian. Punizione per l’Inter. Batte Calhanoglu in mezzo. La sfera viene deviata dai granata

28′ Nerazzurri in avanti con Calhanoglu, che cerca Lautaro. La difesa mura il tiro

27′ Buona chiusura di Buongiorno che mette la sfera in out. L’Inter riparte dalle retrovie

25′ Rimessa da fondo per il Toro. Vanja cerca Sanabria. L’arbitro fischia fallo in attacco per un intervento aereo dell’attaccante sul volto di Skriniar

22′ Riprende il gioco

22′ La’rbitro ferma il gioco per qualche parola di troppo tra Dumfries e Seck. Batte il kosovaro, ma c’è un contatto tra Darmian e Sanabria

21′ Corner per il Toro. Parte Vojvoda dalla bandierina

20′ Primo squillo del Toro! Vojvoda serve Vlasic, che salta la difesa e calcia in porta. Handanovic gli dice no con i piedi

19′ Fuorigioco di Dzeko fischiato dall’arbitro. Si riparte con il Torino con il pallone tra i piedi

18′ Sefa crossata in mezzo da parte dei granata. In area ci sono Sanabria e Vojvoda ad attenderla ma viene deviata in out. Rimessa laterale per il Toro, che perde in fretta il possesso della sfera

17′ Fallo di Dimarco ai danni di Seck. Punizione battuta in fretta dai granata

16′ Giro palla efficace per il Toro. Sanabria scarica su Seck che lascia palla a Lazaro. I granata rallentano con Lukic ma rimangono a destra

15′ Rimessa laterale per l’Inter, che cerca di accelerare e torna dalla difesa

13′ Fallo di Vlasic ai danni di Barella. Punizione epr l’Inter che riparte velocemente

12′ Cross sbagliato da Dimarco, che calcia dritto tra le braccia di Milinkovic-Savic. Il Toro riparte con un lancio lungo

11′ Fallo di Buongiorno che favorisce l’Inter. I nerazzurri riaprtono dalle retrovie

10′ Ci prova il Toro con il recupero di Djidji. Lancio lungo verso Sanabria, che non può arrivarci

7′ Pericolo Dumfries con un passaggio in un varco lasciato dalla difesa granata. Nessun compagno si fa trovare pronto. Si salva il Toro

6′ Rimessa laterale non conquistata da Vlasic, che è l’ultimo a toccare il pallone in un duello. Riparte l’Inter

5′ Pericolo Inter! Darmian in corsa aggira gli avversari e mette la sfera in mezzo. Dzeko e Barella preparano il tiro per Lautaro Martinez. Tiro alto sopra la traversa

3′ Giro palla efficace del Torino che arriva in avanti con Vojvoda. Cross poco preciso del kosovaro

2′ Inter in avanti con Dimarco che serve Darmian. Uscita efficace di Vanja che anticipa l’ex granata

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dal Torino!

PRIMO TEMPO

Inter-Torino 0-0: il tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Dzeko. A disp. Cordaz, Onana, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Mkhitaryan, D’Ambrosio, Carboni, Bastoni. All. S. Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic. All. Paro

Inter-Torino: il prepartita

Ore 17.20 Hanno iniziato il riscaldamento anche i vari giocatori di movimento delle due squadre. Subito esercizi con il pallone per i giocatori delle due squadre.

Ore 17.15 I portieri delle due squadre sono entrati in campo per il riscaldamento e hanno iniziato i loro esercizi.

Ore 17.00 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Torino gioca Demba Seck dal primo minuto sulla trequarti campo al posto di Nemanja Radonjic.

Ore 16.30 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio San Siro.

Ore 16.00 E’ una giornata calda a Milano dove, fra circa due ore, inizierà Inter-Torino. A guidare la formazione granata neanche quest’oggi ci sarà Ivan Juric che, a causa della polmonite, è precauzionalmente a casa, anche se le sue condizioni di salute stanno migliorando: toccherà quindi ancora una volta al suo vice, Matteo Paro, fare le veci del tecnico. Per quanto riguarda i convocati, il Torino ha recuperato Singo e Schuurs, ancora assenti Ricci e Miranchuk. Simone Inzaghi deve invece ancora fare a meno di Lukaku.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Dzeko. A disp. Cordaz, Onana, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Mkhitaryan, D’Ambrosio, Carboni, Bastoni. All. S. Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic. All. Paro

Dove vedere Inter-Torino in streaming e in TV

Inter-Torino in diretta sarà trasmessa su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A del triennio 2021-2024.