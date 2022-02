Brekalo e Sanabria non riescono mai a entrare realmente in partita, Lukic se la cava anche in difesa: le pagelle di Udinese-Torino.

MILINKOVIC-SAVIC 4: per la seconda volta nelle ultime tre partite si fa scappare dalle mani un pallone facile da prendere causando poi il rigore del definitivo 2-0. Non è esente da colpe neppure sulla punizione di Molina che sblocca il risultato.

ZIMA 6: tanti duelli fisici e uno contro uno con gli avversari. Dopo l’uscita dal campo di Buongiorno è lui a spostarsi al centro della linea a tre e a guidare il pacchetto arretrato granata, compito che riesce a svolgere bene.

BUONGIORNO 6,5: sostituisce lo squalificato Bremer al centro della difesa e lo fa bene, considerando anche che non era al meglio della condizione. Dà vita a una serie di duelli con Beto che in molti casi riesce anche a vincere. Lascia il campo a inizio secondo tempo togliendosi la maglietta per farsi ammonire e scontare così la squalifica con il Venezia ed esserci nel derby. L’arbitro però lo grazia e lui non la prenda bene (st 7′ POBEGA 6: lotta, si inserisce, fa a sportellate).

RODRIGUEZ 5,5: dei tre difensori che scendono in campo nella formazione titolare è quello che appare maggiormente in difficoltà. Qualche sbavatura di troppo per il numero 13 del Torino.

(Continua a pagina 2)