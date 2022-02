Ai mircofoni di Dazn, Tommaso Pobega ha commentato la sconfitta subita dal suo Torino sul campo dell’Udinese

Tommaso Pobega è stato uno dei protagonisti di Udinese-Torino. Il centrocampista ha così commentato la sconfitta subita dalla squadra granata ai microfoni di Dazn: “Abbiamo provato a impostare la partita come l’avevamo preparata in settimana ma non siamo riusciti a essere abbastanza lucidi a fare le cose provate. Lukic in difesa? L’avevamo preparata in allenamento, quando sono entrato ero quindi consapevole su cosa dovevo fare“. Poi, sul momento del Torino ha aggiunto: “E’ un periodo che stavamo migliorando sempre di più, eravamo in crescita partita dopo partita. Per questo oggi c’è ancora più rammarico”.