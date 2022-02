Le parole dell’allenatore dell’Udinese, dopo la vittoria 2-0 sul Torino maturata in pieno recupero

“Prestazione di volontà, la nostra forza è il gruppo e oggi lo abbiamo dimostrato”. Così Cioffi nell’analisi della sfida che l’Udinese ha vinto col Toro. “Chi è entrato ha fatto bene, il merito è del gruppo, questa forza dobbiamo portarcela avanti fino a fine campionato. Abbiamo un’identità chiara, oggi avevamo di fronte una squadra come il Torino, aggressiva, che fa gioco, che ha certe linee di passaggio, per noi era un banco di prova importante”. Sul gol di Molina: “Si continua a parlare dei singoli ma ripeto, la forza è il gruppo, il nostro primo obiettivo è la salvezza. Chi c’è c’è, chi gioca gioca, non parliamo dei singoli perché ho visto da parte di tutti l’atteggiamento giusto, la volontà di vincere. Il Torino nella metà campo avversaria è forte, ti costringe a rincorrere, se vuoi giocare con coraggio non era la lettura giusta aspettarli, voglio che i ragazzi ci provino sempre”.