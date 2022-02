Poche emozione alla Dacia Arena nel primo tempo: più Udinese che Torino, con i bianconeri pericolosi in un paio di occasioni

Per la sfida all’Udinese Juric (sostituito in panchina per squalifica da Paro) manda in campo una squadra simile alle ultime, con l’eccezione ovviamente di Bremer. Al posto del brasiliano c’è Buongiorno al centro della difesa: con il classe ’99, avuto l’ok dopo un problema muscolare accusato negli ultimi giorni, Zima e Rodriguez. La prima occasione alla Dacia Arena è del Torino dopo un paio di minuti: cross di Praet dalla destra Vojvoda da buona posizione anziché tirare cerca il passaggio ma l’azione sfuma perché la difesa dell’Udinese allontana. Nonostante l’inizio arrembante la squadra granata non prende piede, al contrario la gara si fa più equilibrata, con qualche lampo della squadra di casa. All’11’ Beto non arriva in tempo ad impattare col pallone su cross di Arslan: decisivo il tocco di Zima. Sempre Beto al 17′ prova a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic ma la conclusione termina fuori. Al 20′ giallo per Lukic: dovrà saltare il prossimo match, quello col Venezia, perché diffidato. Al 28′ il Toro, meno brillante del solito, prova a farsi vedere dalle parti dell’area bianconera. Sanabria non arriva a deviare in scivolata il suggerimento di Praet, sull’angolo successivo colpo di testa pericoloso di Buongiorno. Al 37′ per un soffio non riesce al Toro uno schema su punizione: Brekalo si muove troppo presto e il guardalinee alza la. bandierina. Il portiere dell’Udinese era comunque riuscito ad intercettare la conclusione. Al 42′ ancora pericolosa la squadra di Cioffi con una ripartenza: Beto si allunga troppo il pallone e perde l’attimo del tiro, poi la recupera ma la difesa granata si salva in angolo. Si va al riposo senza recupero.