Udinese-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la pausa per lo stage della nazionale, torna il campionato e alla Dacia Arena si gioca Udinese-Torino. La squadra di Ivan Juric ha iniziato bene il 2022, con tre prestazioni di grandissimo livello contro Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo e 7 punti conquistati: ora i granata vogliono riprendere da dove avevano lasciato prima dello stop della serie A. E’ invece reduce da un momento di difficoltà la formazione bianconera. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18. Segui Udinese-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Udinese-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI UDINESE-TORINO

Ore 16.00 Per Samuele Ricci, Pietro Pellegri e Demba Seck, quella contro l’Udinese è la prima partita da giocatori del Torino. I tre neoacquisti sono stati tutti convocati da Ivan Juric per la trasferta alla Dacia Arena e sperano anche di poter esordire con la maglia granata addosso. A Udine non c’è invece Andrea Belotti, che non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare partito contro la Roma circa un mese e mezzo fa, assente anche Simone Zaza, fermatosi all’ultimo momento a causa di una lombalgia.

Udinese-Torino: le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. A disposizione. Padelli, Gasparini, Benkovic, Marì, Soppy, Zeegelaar, Jajalo, Pereyra, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Allenatore. Cioffi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Djidji, Bongiorno, Aina, Ansaldi, Linetty, Pobega, Ricci, Warming, Pjaca, Pellegri, Seck. Allenatore. Juric

Udinese-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Udinese-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti dei match del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web di Udinese-Torino sarà invece su Toro.it.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Udinese-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00.