Le parole di Brekalo pochi minuti prima di Udinese-Torino, sfida in programma alle 18 alla Dacia Arena

Uno dei migliori delle ultime partite, Josip Brekalo, ancora confermato con Praet alle spalle di Sanabria per l’Udinese. “Voglio continuare a segnare, non sarà facile, perché l’Udinese è una grande squadra, difficile da affrontare soprattutto fisicamente. Penso dovremo essere al top per vincere”, ha spiegato il trequartista, che poi si è soffermato sull’assenza dello squalificato Juric in panchina (ci sarà il suo secondo, Matteo Paro). “Juric mancherà perché dalla panchina ci aiuta con i suoi consigli, ma siamo pronti e ci siamo allenati duramente in queste due settimane, la sua assenza non sarà un problema”.