Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: Alessandro Buongiorno recupera e guida la linea difensiva, tutti i nuovi partono dalla panchina

Tocca ad Alessandro Buongiorno il compito di sostituire Gleison Bremer al centro della difesa. L’ex Primavera ha recuperato da un lieve problema muscolare accusato in settimana e Juric (quest’oggi sostituito in panchina dal suo vice Matteo Paro) ha deciso di mandarlo subito in campo, tenendo quindi in panchina Armando Izzo. In panchina ci sono anche tutti neo acquisti: Pietro Pellegri, Samuele Ricci e Demba Seck. Nell’Udinese invece Gabriel Cioffi punta su un 3-5-2 con Success e Beto in attacco.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Success, Beto. A disposizione. Padelli, Gasparini, Perez, Walace, Molina, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi. Allenatore. Cioffi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Djidji, Izzo, Aina, Ansaldi, Linetty, Pobega, Ricci, Warming, Pjaca, Pellegri, Seck. Allenatore. Paro