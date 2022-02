Le scelte di Juric e Cioffi per la partita della Dacia Arena: ecco i convocati di Udinese-Torino, Serie A 2021/2022

Si giocherà alle 18 di domenica 6 febbraio, la partita tra Udinese e Torino. Bianconeri e granata tornano in campo dopo la sosta: gli uni per tenere a distanza la zona calda della classifica, gli altri per avvicinare ancor di più quelle nobili. Il Toro ha vinto due partite e ha pareggiato quella contro il Sassuolo, in questo avvio di 2022. Qui vi daremo conto dei convocati dei due allenatori per la sfida della Dacia Arena.

Udinese-Torino, i convocati: le scelte di Juric

Sono 24 i calciatori del Torino convocati da Ivan Juric per la partita contro l’Udinese, tra questi ci sono anche Djidji, Buongiorno e Pjaca, che in settimana hanno avuto alcuni problemi fisici ma sono riusciti a recuperare per la partita della Dacia Arena. Prima convocazione anche per i neo acquisti Ricci, Pellegri e Seck. Assente Simone Zaza.

Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello

Difensori: Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina, Buongiorno

Centrocampisti: Pobega, Lukic, Praet, Ricci, Mandragora, Linetty

Attaccanti: Pjaca, Brekalo, Sanabria, Seck, Pellegri, Warming

Udinese-Torino, i convocati: le scelte di Cioffi

In attesa di comunicazioni