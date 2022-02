Confermata la coppia tra Beto e Success, in difesa Pablo Marì scalpita: la probabile formazione di Cioffi per Udinese Torino

L’Udinese, al contrario del Torino, ha benedetto la sosta. Per i granata ha rappresentato un brusco stop in un momento positivo, mentre ha permesso ai bianconeri di riprendersi definitivamente dopo i danni causati dal Covid. Secondo Gabriele Cioffi, l’allenatore dei friulani ed ex Toro, quella della Dacia Arena sarà una partita “di duelli, atteggiamento mentale e fatica”. Il tecnico è consapevole di trovarsi di fronte ad una squadra cresciuta a vista d’occhio nell’ultimo periodo, ma si aspetta dai suoi una prestazione di livello. Con che formazione giocherà l’Udinese? Si partirà dal 3-5-2 e da un undici non molto diverso da quello sceso in campo due settimane fa contro il Genoa.

La probabile formazione dell’Udinese

Davanti a Silvestri, nella linea a tre, dovrebbero partire dall’inizio Perez, Becao e Nuytinck, anche se l’argentino è insidiato dal nuovo arrivato Pablo Marì. Molina e Udogie agiranno sulle corsie laterali, mentre Walace sarà affiancato in mezzo al campo da Arslan e Makengo. Davanti, l’attacco sarà soprattutto sulle spalle di Beto, assistito da Success.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. A disposizione. Padelli, Gasparini, Benkovic, Marì, Soppy, Zeegelaar, Jajalo, Pereyra, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Allenatore. Cioffi