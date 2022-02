Difesa in emergenza: Juric fa i conti con la squalifica di Bremer e gli acciacchi di Buongiorno e Djidji. La probabile formazione del Torino

Non è solo la sosta, che ha interrotto la corsa del Torino, a creare qualche grattacapo a Ivan Juric. C’è soprattutto l’emergenza in difesa, a mettere qualche ostacolo sulla strada verso Udine, dove alle 18 di domenica 6 febbraio i granata torneranno in campo dopo il fine settimana di stop. La situazione è presto spiegata: Bremer è squalificato, Djidji ha qualche problema al pube, mentre Buongiorno ha un acciacco agli adduttori. Al Filadelfia, nelle prove settimanali, hanno giocato Zima al centro della linea a tre e Izzo sul centrodestra.

Buongiorno verso l’esclusione

Il campano, che è stato a un passo dalla cessione nel mercato di gennaio, ora potrebbe avere una chance alla Dacia Arena qualora lo staff medico propendesse per la prudenza riguardo a Buongiorno. Se il 99 starà bene giocherà lui al posto di Bremer con Zima da braccetto. Ma, per dirla con le parole di Juric: “Dobbiamo stare attenti con gli infortuni muscolari”. E quindi al momento è più probabile il ritorno di Izzo, che non gioca titolare dal 28 agosto (Fiorentina-Torino).

Il Torino cambia poco: la probabile formazione contro l’Udinese

Per il resto, il Torino sarà del tutto invariato rispetto alle ultime partite. Giocherà Rodriguez sul centrosinistra del 3-4-2-1, mentre Singo e Vojvoda presidieranno le corsie esterne. A centrocampo, Juric non vuole cambiare, perché Mandragora gli sta dando garanzie e fluidità: il 38 farà coppia con Lukic. In attacco, Praet e Brekalo supporteranno Sanabria. In panchina ci saranno i tre nuovi acquisti d’inverno: Ricci, Seck e Pellegri sognano l’esordio a partita in corso, ma il tecnico non ha fretta di gettarli nella mischia.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Aina, Ansaldi, Buongiorno, Linetty, Pobega, Ricci, Pjaca, Pellegri, Seck, Zaza. Allenatore. Juric

Squalificato: Bremer

Indisponibili: Belotti, Djidji, Fares