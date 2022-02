La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Udinese-Torino, sfida in programma domani alle ore 18

Conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino: alla vigilia della sfida le consuete parole di Ivan Juric, che fra poco interverrà in sala stampa. Sull’Udinese: “Una squadra difficile da affrontare, hanno grandi talenti e all’andata era già stata una partita difficile, mi aspetto una gara tosta e difficile. Noi abbiamo avuto un po’ di problemi, anche perché abbiamo cambiato campo, ogni tanto succedono questi scompensi, ma la squadra si è allenata bene”. Sul lavoro fatto: “C’è un programma che noi seguiamo, per alzare il livello tecnico e fisico, abbiamo continuato a lavorare su questo programma. La sosta non mi è piaciuta perché la squadra era in un momento eccezionale, ora bisogna accendersi subito. Sono arrivati dei ragazzi nuovi e quindi è servita, per vedere anche a che punto sono. Se giocheranno dall’inizio? No no. L’idea era di prendere ragazzi giovani, che magari guadagnano meno di altri, che non sono subito titolari fissi ma che col tempo e con la crescita e il lavoro possono diventare pezzi forti. Ragazzi che hanno stipendi ‘normali’ ed è importante per l’equilibrio dello spogliatoio. Credo che siano di prospettiva, ma ci va pazienza e lavoro”.

Juric su Pjaca e gli infortunati

“Pjaca? Ha un problema al ginocchio, normale che quando si opera un ginocchio si può subire qualcosa, penso che si allenerà con noi e quando. Buongiorno ha avuto un problema all’adduttore, sugli infortuni muscolari dobbiamo stare attenti, Djidji ha problemi di pubalgia, speriamo che si metta questo infortunio alle spalle”.

Juric sul mercato: “Non pensavo il presidente mettesse altri soldi”

Ancora sul mercato: “Il presidente ha fatto quel passo di cui si parlava ad agosto, cioè il passo di capire quali sono i giocatori del futuro. Bisognava capire quali giocatori hanno fatto bene in questi sei mesi e quali ragazzi mettere dietro. Possiamo fare molto meglio noi tre, io Davide e il presidente, essere chiari e sinceri, conoscere le disponibilità economiche e fare le scelte con più calma, sapere cosa spendere”.

“Il mercato di agosto, con prestiti e fatto all’ultimo, non è stato un mercato di fiducia. Si è data una squadra competitiva, senza esporsi, non nei modi giusti, abbiamo costruito una squadra competitiva ma non in grande sintonia. Ora dopo sei mesi siamo sulla stessa linea, devono migliorare i rapporti tra noi, sapere chi decide cosa, abbiamo fatto grandi passi in avanti. Sapendo i problemi economici delle squadre italiane, come il Torino che ha fatto investimenti mostruosi, non mi aspettavo che il presidente mettesse altri soldi“.

Il ritorno del Gallo

“Belotti? Lui ha fatto il suo programma di recupero, da lunedì se va bene si allenerà con la squadra e vedremo in che condizioni sarà, ma dalla prossima settimana potrà cominciare ad allenarsi con la squadra. Sul contratto ho già detto: le cose si fanno in due”.

Le condizioni di Pellegri

Su Pellegri: “Quando un ragazzo lo prendono a 16 anni per così tanti milioni vuol dire che vedono le potenzialità, è un ragazzo che si deve costruire come uomo, ha avuto problemi fisici, non è cresciuto come gente tipo Ricci, Pobega, Pessina, ha avuto tutto subito, è quello che voleva fare il Milan, Maldini e Massara sbagliano poco. Arriva da un infortunio, bisogna essere cauti, costruirlo come uomo che possa allenarsi, lavorare, divertirsi. Ha potenzialità enormi, può diventare un giocatore importante, del resto è quello che pensavamo quando aveva 16 anni”.

Bremer e il rinnovo

“Bremer ha grandi ambizioni personali, allungando di un anno permette alla società di essere serena e non avere fretta. Il gesto è fantastico, in quel senso. Il mio obiettivo è arrivare a far firmare Bremer per 5 anni e dire che viole restare, non ci siamo ancora ma l’idea è quella. Se arriva un giocatore come lui e fa un gesto così vuol dire che siamo sulla strada giusta, è esemplare e fantastico. Penso che le mie idee possano esaltare i giocatori, ma loro devono avere qualcosa dentro o le mie idee non valgono”.

Juric su Ricci

“Due-tre mesi fa, vedevo i miei centrocampisti e avevo un’idea, ora vedo Mandragora diverso, detta i tempi, se deve dare il pallone lo dà, se deve tenerlo lo tiene. La scelta di Ricci mi è piaciuta, è intelligente, è il play davanti alla difesa ma si mette in discussione ed è una cosa bella. Ha tecnica, visione, deve migliorare nell’aggressività, nel tiro, penso che possiamo fare un bel lavoro con lui. I miei hanno alzato il livello e se Ricci si mette a competere con loro diventerà un giocatore importante per il Torino”.

“Pobega? Non guardo il contratto, se merita gioca”

“Pobega? Se merita di giocare gioca, non importa se è in prestito secco. Lo stesso vale per Belotti. Io fatto solo scelte tecniche, fare il contrario sarebbe brutto a livello umano. Per me sono tutti uguali, presto o no”.

Esperimenti in difesa: Zima e Izzo con Rodriguez

“Buongiorno quando ha giocato in quella posizione ha fatto bene, questa settimana abbiamo provato Zima in mezzo e Izzo terzo di destra, se con Buongiorno il rischio è alto andremo su un’altra soluzione”.

Juric su Gatti: “Bisognava prenderlo subito”

“Gatti? Ora è un giocatore della Juve. Quando parlavo di comunicazione parlavo di questo. Se dico che uno è forte bisogna prenderlo subito. Non chiedere opinioni. Se è forte è forte: ha scelto la Juve, era combattuto, mi spiace perché penso sia forte, poche volte escono giocatori di questo livello dalla C o dalla B”.

Juric su Seck

“Lui ha qualcosa che ci ha stuzzicato, non è ancora completamento espresso, ci vorrà tempo, è un 2001, fino a 16 anni non giocava a calcio quindi credo i suoi margini di miglioramento siano enormi. Grandi rischi ma anche grandi margini”.