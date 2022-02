Le parole del vice allenatore del Torino, Matteo Paro, dopo la sconfitta del Torino contro l’Udinese alla Dacia Arena

“Abbiamo fatto una prestazione n on buona, sapevamo di affrontare una squadra tosta fisicamente, solitamente riusciamo a prendere l’inerzia in modo diverso, oggi ci siamo riusciti meno”, ha spiegato Matteo Paro dopo il ko del Torino contro l’Udinese. “Nel primo tempo abbiamo sfruttato poco situazioni che volevamo creare, in generale abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre solite prestazioni e questo ha permesso all’Udinese di crearci problemi. Perdere così dispiace, a due dalla fine, ma la prestazione è stata al di sotto. Non penso ci sia stato nervosismo, sapevamo a cosa andavamo incontro, siamo stati poco intensi, ci abbiamo m esso meno energia, se caliamo da quel punto di vista il nostro livello di prestazione si abbassa”.

Sul motivo di tale prestazione: “Ora ci confronteremo, capita nell’arco della stagione ma spiace perché prima della sosta eravamo riusciti in prestazioni ottime, oggi non è accaduto e ora i ragazzi devono riprendersi subito”. Su Lukic difensore: “Era una soluzione tattica già provata, credo abbia pure fatto bene come prestazione”.

“Quando non vinci i duelli l’altra squadra non ti permette di creare. Abbiamo gestito male dei palloni che solitamente gestiamo meglio, questo non ci ha permesso di creare come al solito. L’Udinese ha i suoi meriti, ha messo in campo cattiveria, noi abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità”. Su Milinkovic-Savic e la sua gestione nei prossimi giorni: “Gli errori si commettono, analizzerà anche lui la punizione con noi e col preparatore, deve stare tranquillo, migliorarsi, lavorare. Aveva fatto bene finora, deve solo stare sereno”.