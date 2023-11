Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, al termine della 12^ giornata di campionato contro il Torino di Juric

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha commentato la partita dei suoi contro il Torino. Queste le sue parole: “Colpani può giocare ovunque. Non dobbiamo essere sempre vincolati ai sistemi di gioco. Lui è un giocatore di talento. Adesso sta facendo la sottopunta, ma può fare tutto. Voglio renderlo il più completo possibile, lo faccio per il suo bene”.

Sulla partita

“La gara è stata difficile. Loro sono una squadra con grande fisicità. Vanno fatti i complimenti al Torino, meritava nel primo tempo. La loro bravura è stata quella di non farci ripartire”.

Sulla scelta di Bondo

“Sono cose che vedo in settimana, vedo che i calciatori danno sempre il massimo. Bondo era entrato molto bene contro il Verona, avevo già quest’idea e poi ho avuto la conferma. Poi volevo anche mettere Pessina un po’ più alto, per portare in giro Tameze”.