Parma-Torino, formazioni ufficiali della partita del Tardini

Le ultime dal Tardini: in Parma-Torino Giampaolo sceglie ancora Izzo e conferma il 3-5-2: Verdi con Belotti, Zaza e Bonazzoli in panchina

Formazioni annunciate: non ci sono grandi novità nelle scelte di Liverani e Giampaolo per Parma-Torino. Le formazioni ufficiali vedono infatti da una parte, quella granata, il 3-5-2 con la conferma di Izzo e Bremer, mentre Lyanco rientrato dalla squalifica prende il posto di Buongiorno. Per l’attacco il tecnico ha scelto ancora Verdi con Belotti.

Le formazioni ufficiali di Parma-Torino

Queste le scelte di formazione:

Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brunetta, Kurtic; Kucka, Karamoh; Cornelius. A disposizione: Colombi, Balogh, Brugman, Laurini, Cyprien, Sohm, Mihaila, Valentin, Ricci, Camara, Busi, Inglese. Allenatore: Liverani.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Baselli, Gojak, Zaza, Edera, Meite, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Nkoulou. Allenatore: Giampaolo