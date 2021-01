Giampaolo: "Mercato? La società farà qualcosa" - Toro.it

La conferenza stampa di Marco Giampaolo alla vigilia di Parma-Torino: i granata cominceranno il 2021 al “Tardini”

Il 2021 del Torino inizierà sul campo del Parma, in una sfida che – giunti alla quindicesima giornata – ha l’amaro sapore dello scontro salvezza. Marco Giampaolo presenta la trasferta in conferenza stampa: “Sarà difficile, perché ci sono insidie in ogni gara. Noi dobbiamo solo pensare a domani, non possiamo permetterci di guardare oltre: abbiamo i margini di errore ridotti, dobbiamo imparare a convivere con queste pressioni”. Sul mercato: “Innanzitutto mi aspetto il massimo dai calciatori che alleno. Poi qualcosa la società farà, è attenta nell’interesse supremo che è il Toro. Ma per me adesso conta il presente, la partita di domani. Sono focalizzato sul Parma con i giocatori che ho: devono dare il massimo per la causa granata”.

L’allenatore del Torino parla del calciomercato

Giampaolo ha parlato anche dello stato di forma – fisica e psicologica – del suo Torino: “Ho lasciato la squadra in crescita e l’ho ritrovata bene. Noto uno spirito diverso, c’è una presa di responsabilità. Il gruppo è in crescita non solo nelle prestazioni”. Ancora sulle imminenti trattative: “Il calciomercato si farà ma non rappresenta l’oggi”. E sui rapporti con Cairo e Vagnati: “Con la società ho un confronto quotidiano. Il 27 dicembre ero a casa del presidente assieme al direttore: ci confrontiamo quotidianamente per fare le cose migliori per il Toro”.

“Al mercato di riparazione credo nell’ottica di un miglioramento. Poi se ci dovessero essere degli scontenti da accontentare la società è vigile e cercherà di creare i presupposti per risolvere i problemi”. Proprio la sessione di gennaio potrebbe distrarre alcuni calciatori: “E’ una questione di professionalità. Se dovessi notare giocatori distratti sarà compito mio non impiegarli”.