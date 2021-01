Parma-Torino: la probabile formazione di Liverani, senza Gervinho

La probabile formazione del Parma contro il Torino: Liverani senza Gervinho, il tecnico lancia Karamoh in coppia con Cornelius

Liverani ha assicurato che il suo Parma è a caccia di rivalsa e vuole iniziare il 2021 cancellando la sconfitta contro il Crotone, che ha messo tecnico e squadra con le spalle al muro. Al “Tardini”, alle 15, arriverà il Torino di Giampaolo, ultimo in classifica “ma in ripresa”, a sentire l’allenatore dei ducali. Che perderà Gervinho – alle prese con un problema muscolare – e per questo ha chiesto ai suoi di sfruttare altre risorse, su tutte l’atteggiamento: “Mi servono giocatori che riempiano l’area di rigore”, ha spiegato in conferenza stampa. La formazione, ancora probabile, presenta pochi ballottaggi. Tutti in attacco, dove l’assenza dell’ivoriano si farà sentire.

Liverani, la probabile formazione contro il Torino

Lo sostituirà Karamoh, per caratteristiche. Il 10 si prenderà un posto nel terzo offensivo del 4-3-1-2. E affiancherà uno tra Cornelius e Inglese, con il danese favorito. Sulla trequarti agirà Juan Brunetta, il classe 1997 arrivato in estate a Parma dagli argentini del Godoy Cruz. Mentre in mediana Cyprien cercherà sino all’ultimo di scalzare Hernani, al momento il prescelto per giocare in mezzo a Kurtic e Kucka. In difesa nessun dubbio: davanti a Sepe (che al Torino avrebbe potuto sostituire Sirigu), ci saranno Busi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo.

Probabile formazione Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Karamoh. A disposizione. Colombi, Iacoponi, Laurini, Valenti, Balogh, Ricci, Brugman, Sohm, Dezi, Camara, Inglese. Allenatore. Liverani