La probabile formazione del Toro: torna Lyanco nel 3-5-2

La probabile formazione del Torino contro il Parma: ci sono Verdi e Belotti in attacco, torna Baselli ma solo per la panchina

Il Parma e nulla più. Questo, Marco Giampaolo vuole che sia ben chiaro nella testa del suo Torino: l’orizzonte è sempre quello della partita che va giocata, mai deve allargarsi. Soprattutto se la sfida in questione vale oro come quella del “Tardini” (domenica ore 15). Ci sono punti salvezza, in palio. E sarà un test importante per la squadra, che il tecnico vede in crescita ma di dimostrazioni tangibili se ne sono viste poche, se si eccettua la buona prova di Napoli. Proprio rispetto al “Maradona”, la formazione cambierà poco. Tornerà sicuramente Lyanco – dopo la squalifica – e si posizionerà al centro della linea a tre.

Il 3-5-2 verso la conferma: ecco perché

Il modulo infatti non cambierà, sarà ancora il 3-5-2. E Giampaolo ha spiegato il motivo: “La squadra si trova più a suo agio in questo abito”, quello che i giocatori interpretano ormai da diverse stagioni. Davanti a Sirigu, dunque, agirà il ’97 ex San Paolo, affiancato da Izzo e Bremer. Sulle fasce mancherà Ansaldi, e così partiranno dal primo minuto Singo e Vojvoda, adattato sulla corsia mancina. Il 27 è in ballottaggio con Rodriguez, ma è favorito.

In mezzo, Rincon sarà il perno basso, mentre Lukic e Linetty agiranno da mezzali. Baselli è rientrato nei convocati ma solo per osservare dalla panchina la prima partita dopo mesi. Stesso destino di Meité, anche lui destinato ad una iniziale esclusione. Davanti, nessun dubbio: sarà Verdi ad affiancare a Belotti.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Buongiorno, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Baselli, Gojak, Meité, Segre, Bonazzoli, Edera, Zaza. Allenatore. Giampaolo

Indisponibili: Ansaldi, Millico, Ujkani