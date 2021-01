Parma-Torino, i convocati: fuori Gervinho nei ducali - Toro.it

I convocati di Liverani e Giampaolo per Parma-Torino, partita valevole per la 15^ giornata di Serie A: è la prima partita del 2021

Comincerà alle 15 di domenica 3 gennaio 2021, la sfida salvezza tra Parma e Torino. I granata di Giampaolo, ultimi in classifica, arriveranno al “Tardini” con l’obiettivo di prendersi i tre punti dopo i due pareggi consecutivi contro Bologna e Napoli. I ducali, invece, sono reduci dalle sconfitte (pesanti) contro Juventus e Crotone e non vincono dal 30 novembre, giorno della vittoria in casa del Genoa. Entrambe, dunque, sono a caccia della svolta. Ecco i convocati dei due allenatori.

Parma-Torino: i convocati di Liverani

Sono 24 i calciatori scelti da Fabio Liverani per la sfida contro il Torino. Non c’è, come annunciato, Gervinho. Ma torna Mihaila.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Valenti, Ricci;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Mihaila, Karamoh.

Parma-Torino: i convocati di Giampaolo

In attesa di comunicazioni