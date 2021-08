Le dichiarazioni del vice di Juric, Paro al termine di Torino-Atalanta, match terminato 2-1 a favore della squadra ospite

Passi in avanti per il Torino di Juric, insufficienti però a strappare un pareggio agli avversari. Piccoli nel finale punisce i granata sfruttando qualche disattenzione di troppo della difesa. La squadra riesce comunque a conquistarsi gli applausi del pubblico ed a rissolevare il morale. Il vice del croato, Matteo Paro, commenta così la prestazione del Toro: “C’è delusione. Eravamo curiosi. I ragazzi hanno fatto un percorso importante e di applicazione. L’impatto con il campioanto era con una squadra forte e hanno risposto bene. Nel calcio conta il risultato e dispiace che sia finita così. Non meritavamo di perdere. I ragazzi erano un po’ giù, ma si deve andare avanti. Juric era contento. Quando arrivi così tante volte a concludere e creare situazioni pericolose con l’Atalanta, dispiace perdere alla fine concedendo poco. I ragazzi hanno fatto molto bene e devono essere contenti. Da mercoledì penseremo alla prossima“.

Paro: “La cosa più bella è stato l’applauso del pubblico”

“L’Atalanta vive di pressing e palle rubate. Volevamo sfruttare il calcio di Vanja, giocare sulle respinte ed andare a pressare. Si è rivelata un’arma importante che ha annullato quello che loro fanno benissimo. Belotti e Sanabria sono diversi. Tony è più tecnico e si muove di più mentra Andrea è più fisico. Hanno fatto tutti e due molto bene. Anche Sanabria è andato vicino al gol A seconda dell’attaccante, ci sono caratteristiche diverse. La squadra ha fatto bene. L’inerzia della partita è stata portata dalla nostra ed è un peccato non aver fatto risultato. I ragazzi arrivano da due anni difficili. La cosa più bella è stato l’applauso del pubblico che ha capito lo spirito della prestazione. Bisogna ripartire da quello, dal voler cambiare il trend degli ultimi due anni. Lo faremo tutti insieme. Io spesso in panchina contro l’Atalanta? Juric non lo vuole vedere Gasperini (ndr ride)“