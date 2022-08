Al termine di Torino-Palermo 3-0, in conferenza stampa non si è presentato Ivan Juric ma il suo vice Matteo Paro

Dopo Torino-Palermo 3-0, Ivan Juric non si è presentato come di consueto in conferenza stampa ma al suo posto c’è il vice Matteo Paro: “Il mister è molto concentrato sull’aspetto tecnico, sull’allenare i ragazzi e non vuole perdere energie su discussioni varie. Per quello sono qua io oggi, per commentare l’aspetto tecnico della partita. Per tutto quello che riguarda il mercato si è detto tanto, tutti sanno di cosa abbiamo bisogno, con la società il confronto è continuo”.

Juric: “Prima avremo i nuovi i giocatori meglio è”

Sulla partita: “Nel primo tempo eravamo un po’ troppo vogliosi, questo ci ha portati a essere un p’ troppo disordinati in campo e abbiamo subito qualche ripartenza. Nella ripresa ci siamo aggiustati, abbiamo un po’ calmati i ragazzi che hanno costruito di più e fatto bene”.

Sul mercato: “Abbiamo perso 8 giocatori importanti e dobbiamo sostituirli, noi come staff lavoriamo sul campo e aspettiamo novità. Ogni allenatore e ogni staff ha bisogno di tempo per costruire qualcosa, per cui prima avremo nuovi giocatori e meglio è”.

Paro ha poi parlato di Radonjic: “Radonjic è u giocatori che ha giocato in squadre importati, ha qualità da grande giocatore, ha spunto, tecnica, tiro, tante armi a sua disposizione per essere pericoloso. Ma deve migliorare sotto alcuni aspetti”.

Juric: “Izzo fuori per scelta tecnica”

Su Buongiorno e Seck: “Buongiorno ha fatto un bel percorso, lavora molto, è molto concentrato e in partita poi si esalta. Noi ci facciamo molto affidamento. Su Seck ha giocato ancora poco e si è allenato ancora poco, deve migliorare nella fase di finalizzazione, spero ci metta poco a crescere. Deve trovare anche un equilibrio e stabilità”.

Infine sui tanti non convocati e su Milinkovic-Savic: “Izzo, Zaza e Verdi non convocati? Si è trattata per tutti di una scelta tecnica la loro non convocazione. Milinkovic-Savic titolare? Aveva fatto bene nel precampionato e abbiamo deciso oggi di puntare su di lui, già l’anno scorso c’era stato un dualismo con Berisha e continuiamo così”.