Le parole dell’attaccante Pietro Pellegri dopo la vittoria sul Palermo del Torino, condita anche da un suo gol

In campo nella ripresa e subito in gol. Di Pellegri la firma sul 3-0 del Torino al Palermo: “Sono soddisfatto e contento per la squadra, ora siamo concentrati sul 13 e sulla prima di campionato”. Sul mercato e sull’assenza quest’anno di calciatori come Bremer e Belotti: “Non mi esprimo su questo perché non spetta a me, ha già parlato il capitano dopo il Nizza e ha detto tutto lui”. Sulla prestazione: “Sono entrato e ho fatto quello che ha detto il mister, ho avuto la fortuna che la prima palla toccata andasse dentro, fortuna e lavoro fatto ci hanno aiutato a vincere la partita”.

Pellegri su Belotti e l’Europa

Sull’utilità degli ultimi sei mesi passati al Toro ad allenarsi anche con Belotti dopo qualche infortunio di troppo al Monaco: “Il calcio è come la vita, vai su e poi giù, ho trascorso sei mesi col Gallo, un gran campione, mi ha aiutato allenarmi con lui”. Sugli obiettivi: “L’Europa? Io penso di sì, se il mister ritiene che l’obiettivo sia quello io penso che possiamo farcela”.