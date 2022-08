Ecco dove vedere Monza-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma sabato 13 agosto alle ore 20.45

Tutto pronto per la prima giornata di Serie A, che vedrà il Toro impegnato lontano dalla Mole contro una delle neopromosse: il Monza. I granata, reduci dalla vittoria contro il Palermo in Coppa Italia, hanno accelerato sul fronte mercato nelle ultime ore per assicurare a Juric qualche colpo. Nel mirino gli uomini di Stroppa nel mathc in programma per sabato 13 agosto alle 20.45 all’U-Power Stadium di Monza. La sfida sarà trasmetta in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti della Serie A. L’app è disponibile su smart TV, PC, smarphone e tablet.