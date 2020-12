Pirlo: “Il Toro? Una buona squadra costruita da un ottimo allenatore”

Le parole dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in vista del derby contro il Torino in programma sabato 4 dicembre alle ore 18

A presentare il derby della Mole contro il Torino è il tecnico della Juventus Andrea Pirlo: “È importante perché è la stracittadina. Perché è una partita importante per tutte e due le tifoserie. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere, di fare gol importanti. Per me è un ricordo indelebile ed è sempre una partita bella da giocare, perché ci sono dentro tante emozioni e speriamo di fare una grande gara. Come stiamo? La squadra arriva bene e speriamo in queste ore di recuperare le forze dopo l’ultima partita mercoledì sera. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma ci prepariamo mentalmente per fare una gara seria ed importante per continuare il nostro cammino in campionato».

“Il Torino? Una buona squadra con un ottimo allenatore”

Poi, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo commenta così lo stato di forma dei granata, prossimo avversario nel derby della Mole: ““È una buona squadra costruita bene e allenata da un ottimo allenatore. Ultimamente ha cambiato il suo modo di giocare, però esprime un calcio propositivo con calciatori bravi in tutte le zone del campo. Sarà una partita difficile da giocare, non solo perché è un derby, ma perché sono un’ottima squadra“.